Mijnbouwer Rio Tinto verhoogt dividend ondanks lagere winst

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: dividend

LONDEN (AFN) - Mijnbouwer Rio Tinto heeft in het eerste halfjaar de omzet en winst zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf spreekt door de coronacrisis van een uitdagende situatie, maar wist al zijn mijnen open te houden. Rio Tinto keert een dividend uit van 1,55 dollar per aandeel, wat iets hoger is dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.

De omzet van Rio Tinto daalde met 12 procent naar 5,6 miljard dollar. Tegelijk investeerde de onderneming 2,7 miljard dollar, wat een toename van 13 procent betekende. De nettowinst kwam uit op 3,3 miljard dollar tegen 4,1 miljard dollar een jaar eerder.

Rio Tinto herhaalde nogmaals onderzoek te doen naar het vernielen van grotten met eeuwenoude schilderingen van Aboriginals in Australië. Het bedrijf gaat in gesprekken met leiders van stammen van oorspronkelijke bewoners in heel het land.