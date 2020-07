Damrak licht lager na cijferregen

Gepubliceerd op | Views: 885

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag licht omlaag. De andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Behalve naar de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag wordt bekendgemaakt. Op het Damrak verwerkten beleggers de kwartaalcijfers van ASMI, Aperam, AMG, Fugro en Vopak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 565,24 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 769,64 punten. Frankfurt en Londen wonnen 0,1 procent. Parijs steeg 0,8 procent.

ASMI was hekkensluiter in de AEX met een verlies van ruim 6 procent. De chiptoeleverancier voerde de kwartaalomzet op ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Voor het lopende kwartaal rekent het bedrijf echter op een lagere omzet ten opzichte van het tweede kwartaal. Koploper was levensmiddelenconcern Unilever met een winst van 1,8 procent.

Fugro

In de MidKap stond Fugro (plus 8,2 procent) bovenaan. De bodemonderzoeker had afgelopen kwartaal last van de neergang van de olie- en gasmarkt en maatregelen vanwege het coronavirus. Daar stond een stevige groei van opdrachten voor windparken op zee tegenover. Bovendien wierpen eerder getroffen kostenbesparingen hun vruchten af.

Roestvrijstaalmaker Aperam won 1,7 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. De resultaten van tankopslagbedrijf Vopak vielen niet in de smaak. Het aandeel werd 4,7 procent lager gezet en was daarmee de grootste daler bij de middelgrote bedrijven. AMG zakte 3,7 procent. De metalenspecialist zag de omzet en het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal fors afnemen door de coronacrisis.

Santander

In Madrid verloor Santander 4,5 procent. De Spaanse bank schreef bijna 13 miljard euro af vanwege de coronacrisis en leed een recordverlies in het afgelopen kwartaal. In Londen zakte Barclays dik 4 procent. Ook de Britse bank rekent er op dat meer leningen niet zullen worden terugbetaald door de coronacrisis en vulde net zoals andere banken zijn stroppenpot verder aan. In Frankfurt won Deutsche Bank 1,8 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Kering klom 5 procent in Parijs. De eigenaar van modemerk Gucci ziet de eerste tekenen van herstel na een dramatisch tweede kwartaal.

De euro was 1,1748 dollar waard tegen 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 41,25 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 43,49 dollar per vat.