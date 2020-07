AEX begint lager aan drukke cijferdag

Gepubliceerd op | Views: 638

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht lager begonnen aan een drukke cijferdag. De andere Europese beurzen openden gemengd. Naast de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Op het Damrak verwerkten beleggers de kwartaalcijfers van onder meer ASMI, Aperam, AMG, Fugro en Vopak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de min op 563,88 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 774,55 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent. Parijs won 0,5 procent en Londen klom 0,1 procent.

ASMI zakte ruim 2 procent bij de hoofdfondsen. De chiptoeleverancier voerde de kwartaalomzet op ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. De winstgevendheid bleef ondanks logistieke problemen op peil. Voor het lopende kwartaal rekent het bedrijf op een lagere omzet ten opzichte van het tweede kwartaal.

In de MidKap dikte Fugro bijna 10 procent aan. De bodemonderzoeker had afgelopen kwartaal last van de neergang van de olie- en gasmarkt en maatregelen vanwege het coronavirus. Daar stond een stevige groei van opdrachten voor windparken op zee tegenover. Bovendien wierpen eerder getroffen kostenbesparingen hun vruchten af.