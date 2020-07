Miljoenenverlies voor Puma door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 585

HERZOGENAURACH (AFN) - De coronacrisis heeft sportmerk Puma in het tweede kwartaal hard geraakt. De resultaten van de onderneming werden zeer negatief beïnvloed door winkelsluitingen in de Verenigde Staten en Europa in een poging de verspreiding van het virus te beperken. Puma zette in de verslagperiode een verlies van bijna 96 miljoen euro in de boeken. Een jaar eerder maakte het sportmerk nog 49,7 miljoen euro winst.

Door een slechte start in april en mei was ook de omzetdaling fors. Puma zag de opbrengsten in het tweede kwartaal met 31 procent teruglopen tot 831 miljoen euro. In juni verbeterde de verkoop iets en daalde deze nog maar met 6 procent. Hoewel de verkoop in China in het tweede kwartaal verbeterde, was het herstel in Azië niet zo sterk als gehoopt vanwege een zwakkere verkoop in Japan en India.

"Het tweede kwartaal was het moeilijkste kwartaal dat ik ooit heb meegemaakt. Ik had nooit verwacht dat een virus 85 procent van alle winkels zou kunnen sluiten", zegt topman Björn Gulden. "De onzekerheid rond corona en het feit dat besmettingen wereldwijd nog steeds toenemen, maakt het onmogelijk om een financieel vooruitzicht te bepalen." Wel zei Golden te willen investeren in het ontwikkelen van nieuwe producten en marketing en dat er "lokaal veel besluiten gaan worden gemaakt".