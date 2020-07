Britse bank Barclays zet meer geld opzij

Gepubliceerd op | Views: 570 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse bank Barclays vult net zoals andere banken zijn stroppenpot verder aan. Het financiële concern rekent er op dat meer leningen niet zullen worden terugbetaald, nu de economische impact van de coronacrisis steeds beter zichtbaar wordt.

Barclays zette in totaal 1,6 miljard pond opzij in het tweede kwartaal, waar kenners rekening hielden met 1,4 miljard pond. Daarmee komt het totale bedrag dat in de eerste zes maanden van het jaar de stroppenpot inging op 3,7 miljard pond. En het einde lijkt niet in zicht, marktvorsers denken dat deze aan het eind van het jaar een omvang heeft van bijna 6 miljard pond.

In de eerste zes maanden van het jaar behaalde Barclays een winst voor belasting van 1,3 miljard pond. Dat positieve resultaat, dat wel duidelijk lager was dan een jaar eerder, kwam vooral door een erg sterke periode voor de handelaren van de bank. De consumententak van Barclays en ook het onderdeel voor bedrijven beleefde door de corona-effecten een zware periode.