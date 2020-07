Verlichtingsbedrijf Osram ziet verlies groeien door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 433

MÜNCHEN (AFN/DPA) - Het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht heeft in het derde kwartaal zijn verlies na belastingen zien groeien naar 140 miljoen euro, onder meer door de gevolgen van de coronacrisis. Een jaar eerder was dat verlies nog 35 miljoen euro.

De omzet daalde vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 29 procent naar 606 miljoen euro. Ook verving het verlichtingsbedrijf drie commissarissen in de raad van toezicht, nadat zij ontslag namen.

Ondanks de neergang verwacht directeur Olaf Berlien dat er het komende jaar herstel gaat plaatsvinden. "Onze bedrijfsprestaties laten zien dat we goed voorbereid waren op de crisis. Met name onze ontwikkeling in Noord-Amerika en China geeft ons het vertrouwen dat we de huidige prognose voor dit jaar ondanks alle tegenslagen kunnen behalen."

De Oostenrijkse sensormaker AMS, die eerder deze maand de overname van Osram afrondde, verwacht dat zijn omzet in het derde kwartaal met ongeveer 20 procent zal stijgen ten opzichte van het tweede kwartaal, aangezien de vraag van smartphonemakers ondanks de crisis groot blijft. In het tweede kwartaal kwam de omzet van AMS uit op 392,3 miljoen euro en het bedrijfsresultaat was 76,7 miljoen euro.