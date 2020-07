Verlieslijdend BASF rekent niet op verbetering

Gepubliceerd op | Views: 878

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF had in het tweede kwartaal last van een mindere vraag naar zijn producten, als gevolg van de coronacrisis. Vooral de onderdelen die zich richten op de auto-industrie, die in zwaar weer zit, hadden het lastig. Het grootste chemiebedrijf ter wereld voorziet geen grote verbetering in het derde kwartaal.

De omzet van BASF daalde in de verslagperiode met 12 procent naar 12,7 miljard euro. "De coronapandemie is voor iedereen nog steeds een enorme uitdaging", zei topman Martin Brudermüller bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Onder de streep resulteerde een kwartaalverlies van 878 miljoen euro, mede door een grote afschrijving op het meerderheidsbelang van BASF in olie- en gasbedrijf Wintershall DEA vanwege lagere energieprijzen. In het tweede kwartaal van vorig jaar werd nog een nettowinst behaald van 5,9 miljard euro, geholpen door een grote boekwinst.

Door de aanhoudende onzekerheid spreekt BASF nog steeds geen verwachtingen uit voor het hele boekjaar.