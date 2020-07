Duurdere yen zet Nikkei lager

Gepubliceerd op | Views: 91

TOKIO (AFN) - De effectenbeurs in Japan is woensdag met verlies geëindigd. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd, en tegenvallende kwartaalberichten van enkele grote Japanse bedrijven zorgden voor een negatieve stemming. Beleggers keken verder uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent in de min op 22.397,11 punten. Nissan kelderde 10,4 procent. Het Japanse autoconcern verwacht dit boekjaar een verlies te lijden van 4,5 miljard dollar vanwege de coronacrisis. Dat zou het grootste verlies zijn voor het bedrijf sinds 1977. Canon raakte bijna 14 procent kwijt en tikte het laagste koersniveau sinds 1999 aan. De maker van camera's en printers rapporteerde zijn eerste kwartaalverlies ooit. Robotmaker Fanuc waarschuwde voor een winstdaling in het lopende boekjaar en zakte ongeveer 8 procent.

De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit. De hoofdindex in Shanghai was een positieve uitschieter en noteerde tussentijds 1,4 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent.