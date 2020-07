Fastned haalt 13 miljoen euro op voor verdere groei

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Fastned heeft ruim 13 miljoen miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. Daarnaast hebben investeerders 2,7 miljoen euro aan schuldpapier uit eerdere uitgiften verlengd. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's gaat het geld gebruiken om verder te groeien.

Alle nieuw uitgegeven obligaties met een rente van 6 procent hebben een looptijd tot juli 2025. Meer dan een kwart van de obligaties uit de eerdere uitgiften werd ingewisseld, waardoor de aflossingsverplichting voor Fastned met 2,7 miljoen euro is teruggebracht in 2021 en 2022.

"Met de opbrengst van deze obligatieronde kunnen we onder andere de capaciteit van ons netwerk weer verder uitbreiden", zegt directeur Michiel Langezaal. "De uitrol van snellaadstations is van cruciaal belang om mensen over te laten stappen naar een elektrische auto."