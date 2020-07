Spaanse bank Santander schrijft miljarden af door corona

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: Spanje

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Het Spaanse financiële concern Banco Santander schrijft bijna 13 miljard euro af vanwege de coronacrisis. De bank rekent op lastigere omstandigheden bij dochters in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Polen en bij Santander Consumer Finance, dat ook actief is in Nederland.

Het betreft een afschrijving op goodwill. Daarbij wordt gekeken naar de te verwachten winst die met bepaalde onderdelen te behalen zou zijn. Door de virusuitbraak en de bijkomende slechte macro-economische vooruitzichten is deze verwachting onder druk komen te staan, vandaar dat Santander zijn waarderingen in de boeken aanpast. Maar de bank benadrukt dat het om een boekhoudkundige aanpassing gaat. Er verdwijnt dus geen geld uit de kas. Ook heeft de ingreep geen invloed op de kapitaalratio's van de bank.

"De afgelopen zes maanden behoren tot de meest uitdagende uit onze geschiedenis", aldus bestuursvoorzitter Ana Botin. De komende maanden gaat Santander werken aan een update van zijn strategie.