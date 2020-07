Moederbedrijf Victoria's Secret gaat veel banen schrappen

Gepubliceerd op | Views: 416

COLUMBUS (AFN/BLOOMBERG) - L Brands, het moederbedrijf van onder meer lingeriemerk Victoria's Secret, gaat een flink aantal banen schrappen. De onderneming is hard geraakt door de coronacrisis en ontslaat circa 850 werknemers.

Dat is ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand. Bij L Brands werkten begin februari nog 94.400 mensen, waarvan bijna 70.000 parttime. Naast de ontslagronde worden ook filialen gesloten. Zo gaan er in de Verenigde Staten en Canada 250 winkels van de merken Victoria's Secret en Pink dicht. Dat komt neer op ongeveer een kwart van de filialen in Noord-Amerika. Verder worden voorraden teruggebracht en begint L Brands gesprekken met huurbazen over huurverlaging. Een en ander moet uiteindelijk leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van 400 miljoen dollar.

L Brands gaf ook al een voorzichtig kijkje in de boeken over het tweede kwartaal. De definitieve cijferpresentatie staat medio augustus op de rol, maar nu is al duidelijk dat de opbrengsten van de onderneming in de verslagperiode zo'n 20 procent lager liggen dan een jaar eerder.