Omzet Beyond Meat sterk omhoog

EL SEGUNDO (AFN) - De Amerikaanse maker van vleesvervangers Beyond Meat heeft in het afgelopen kwartaal de omzet sterk zien groeien en verhoogt zijn prognose voor het gehele jaar. Dat meldde Beyond Meat, dat eerder dit jaar naar de beurs in New York ging, in een handelsbericht na het slot op Wall Street.

De omzet bedroeg in het tweede kwartaal 67,3 miljoen dollar tegen 17,4 miljoen dollar een jaar eerder. De onderneming rekent nu voor heel dit jaar op inkomsten van meer dan 240 miljoen dollar. Eerder werd uitgegaan van een bedrag hoger dan 210 miljoen dollar. Ook krikte Beyond Meat zijn prognose voor het aangepaste bedrijfsresultaat in 2019 op.

Het nettoverlies bedroeg 9,4 miljoen dollar, vooral in verband met kosten voor de beursgang in mei. Topman Ethan Brown van Beyond Meat gaf aan zeer tevreden te zijn met de resultaten die wijzen op aanhoudende groei van het bedrijf uit Californië.