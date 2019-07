Wisselend slot op beurzen New York

Gepubliceerd op | Views: 702

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag wisselend geëindigd. Beleggers op Wall Street bleven wat terughoudend in aanloop naar het rentebesluit door de Federal Reserve op woensdag. Op de financiële markten wordt rekening gehouden met een renteverlaging door de Amerikaanse koepel van centrale banken. Verder is het uitkijken naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag en komen er deze week cijfers van onder meer Apple.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 27.221,35 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3020,97 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 8293,32 punten.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Het zou de eerste renteverlaging in de Verenigde Staten in meer dan tien jaar worden, om zo de groei van de Amerikaanse economie te stimuleren.

Handelsoorlog

Daarnaast was er aandacht voor de handelsoorlog tussen China en de VS. Deze week reist een Amerikaanse delegatie met minister van Financiën Steven Mnuchin af naar China. President Donald Trump zei vrijdag dat een handelsdeal nog wel even kan gaan duren.

De belangstelling van beleggers ging ook uit naar de farmaciesector. Zo maakte Pfizer bekend dat het branchegenoot Mylan overneemt. Pfizer zal de activiteiten van Mylan inpassen bij zijn dochter Upjohn. De overname wordt volledig met aandelen gefinancierd waarbij de aandeelhouders van Mylan 43 procent van het gecombineerde bedrijf in handen krijgen. De nieuwe onderneming is goed voor een jaaromzet van 19 miljard à 20 miljard dollar. Pfizer verloor 3,8 procent, maar Mylan sprong bijna 13 procent omhoog.

Overname

Farmaciebedrijf Exact Sciences (min 0,3 procent) maakte op zijn beurt bekend dat het Genomic Health (plus 6,4 procent) overneemt. Met die deal is een bedrag van 2,8 miljard dollar gemoeid in cash en aandelen. Door de overname voegt Exact bepaalde testen voor borst- en prostaatkanker toe aan zijn bestaande portfolio.

De euro was 1,1147 dollar waard tegen 1,1138 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 57,04 dollar. Brentolie klom 0,6 procent tot 63,85 dollar per vat.