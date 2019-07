'Citigroup zet mes in handelsactiviteiten'

Gepubliceerd op | Views: 543

NEW YORK (AFN) - De grote Amerikaanse bank Citigroup is van plan honderden banen te schrappen bij zijn handelsactiviteiten, vanwege de zwakke marktomstandigheden bij handel in bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Dat meldden bronnen met kennis van de zaak aan persbureau Bloomberg.

Naar verluidt gaat het onder meer om minstens honderd arbeidsplaatsen bij de divisie voor aandelenhandel, wat neerkomt op bijna 10 procent van die tak. Het banenverlies moet dit jaar plaatsvinden, aldus de ingewijden. Ook bij andere grote financiële instellingen wordt in de handelsactiviteiten gesneden vanwege moeilijke condities op de financiële markten, waaronder Deutsche Bank, HSBC en Société Générale.