Eurocommercial rondt aandeleninkoop af

Je kunt het zo vaak je wilt herhalen maar dat verandert niks aan het feit dat NAV's van winkelvastgoed onrealistisch hoog zijn.



Dat AXA IM zo dom was om de NAV te betalen betekent niet dat de rest van de wereld in de toekomst ook zo zot zal zijn.



Na de volgende recessie (en dat duurt niet lang meer) zal de helft van de winkels sluiten en moet al dat overbodige vastgoed omgebouwd worden naar kantoren, appartementen, et cetera. Dat is bijna net zo duur als nieuwbouw dus in feite heeft alleen de grond enige waarde.