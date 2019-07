Beurzen Europa in het groen

Gepubliceerd op | Views: 664 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden maandagmiddag overwegend in het groen, waarmee de verliezen van eerder op de dag werden weggewerkt. Beleggers deden het vrij rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. Op het Damrak was maaltijdbestelsite Takeaway in trek na een overnamedeal met zijn Britse branchegenoot Just Eat. De resultaten van bierbrouwer Heineken vielen niet in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,3 procent hoger op 581,60 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 826,28 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent. Londen was een uitschieter met een winst van 2 procent, mede dankzij een verzwakking van het Britse pond.

Takeaway toonde bij de hoofdfondsen een winst van bijna 2 procent. Het bedrijf heeft een principeakkoord bereikt over een overname van Just Eat (plus 25,7 procent). Takeaway geeft aandeelhouders van Just Eat 0,09744 aandelen Takeaway voor één aandeel in het Britse bedrijf.

Heineken

Heineken (min 5,4 procent) stond onderin de AEX. De brouwer bracht in de eerste jaarhelft meer bier aan de man, maar de prestaties bleven volgens analisten achter bij de verwachtingen.

In MidKap voerde Eurocommercial Properties de stijgers aan met een plus van 3 procent. Beleggers reageerden positief op de samenwerking die het vastgoedfonds is aangegaan met de vastgoedtak van investeerder AXA Investment Managers.

London Stock Exchange

London Stock Exchange (LSE) dikte ruim 15 procent aan. Het Britse beursbedrijf bevestigde te praten met financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv over een fusie. Ryanair verloor 2,6 procent in Dublin. De Ierse budgetvlieger zag de winst afgelopen kwartaal minder sterk afnemen dan gevreesd, maar het aandeel ging wel omlaag.

Siemens Healthineers klom 5,5 procent in Frankfurt, na sterke kwartaalcijfers van het medisch technologiebedrijf. Deutsche Telekom won 3 procent. De mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie is akkoord gegaan met de fusie tussen T-Mobile US, een dochter van het Duitse telecombedrijf, en Sprint.

De euro was 1,1125 dollar waard tegen 1,1117 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 56,53 dollar. Brentolie was vlak op 63,46 dollar per vat.