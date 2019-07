Trump gelooft niet in rentestap Fed

Gepubliceerd op | Views: 1.800 | Onderwerpen: Donald Trump, Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump houdt er geen rekening mee dat de Federal Reserve later deze week de rente zal verlagen om daarmee de economische groei aan te jagen. Volgens Trump zal de centralebankenkoepel in de VS waarschijnlijk weinig moeite om terug te slaan na acties van China en Europa, die zijn ogen wel hun monetaire beleid versoepelen.

Op de financiële markten wordt alom rekening gehouden met een renteverlaging met een kwart procentpunt door de Fed. De bestuurders komen dinsdag bijeen voor hun tweedaagse beleidsvergadering. De Fed riep eerder dat het klaar staat om in te grijpen om de economie te ondersteunen als dat nodig is.

Uit de notulen van de vorige vergadering bleek dat meerdere Fed-bestuurders redenen zien om de rente eventueel te gaan verlagen. Ze wezen vooral naar de mindere economische vooruitzichten.

Trump roept al langer dat de rente in de VS omlaag moet. Hij haalde ook al meermaals uit naar Fed-preses Jerome Powell, die vooralsnog geen renteverlaging doorvoerde. Als de Fed zou besluiten de rente te verlagen, zou dat de eerste verlaging zijn in tien jaar tijd.