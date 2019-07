'Resultaat AF-KLM onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Air France-KLM heeft het tweede kwartaal van het jaar naar verwachting afgesloten met een iets lagere operationele winst in vergelijking met een jaar eerder. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten die door de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zelf zijn gepolst. Het bedrijf opent woensdag de boeken.

De operationele winst komt volgens de kenners door de bank genomen uit op 342 miljoen euro. Daarmee is sprake van een daling met 3 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Destijds drukte stakingen bij Air France wel op het resultaat. AF-KLM sprak in het kwartaalrapport vorig jaar van een negatieve impact van die acties van circa 260 miljoen euro op het resultaat.

Volgens de marktvorsers komt de omzet naar verwachting uit op bijna 7 miljard euro, waar over het tweede kwartaal vorig jaar 6,6 miljard euro in de boeken ging. Onder de streep resteert volgens de gemiddelde raming een bedrag van 176 miljoen euro. Dat is duidelijk meer dan de 109 miljoen euro in de meetperiode een jaar eerder.

Interne kwesties

Naast hogere brandstofkosten en moordende concurrentie op de luchtvaartmarkt kampt AF-KLM ook intern met de nodige kwesties. Zo klapte recent het overleg tussen vakbonden en KLM om tot een nieuwe cao voor het personeel te komen voor de Nederlandse maatschappij. Verder staat Air France voor de opgave om de winstgevendheid te verbeteren.

De luchtvaartonderneming maakte eerder al bekend in november met een strategie-update te zullen komen. Het concern handhaafde bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers, wat volgens het concern zelf een "uitdagend kwartaal" was, zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Financieel directeur Frédéric Gagey zei toen dat de resultaten van het bedrijf moeten worden afgezet tegen de prestaties van sectorgenoten als Lufthansa, IAG en easyJet. Dat toonde volgens hem aan dat Air France-KLM in staat is om te kunnen concurreren.