Pensioenen Sligro naar Centraal Beheer

VEGHEL (AFN) - Centraal Beheer neemt het pensioenfonds van groothandelsbedrijf Sligro over. In totaal gaat het om de opgebouwde aanspraken van 11.000 deelnemers en een vermogen van circa 370 miljoen euro.

Eerder had Centraal Beheer al de pensioenregeling voor Sligro overgenomen. Door toenemende regeldruk besloot Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group te kijken of de huidige vorm nog wel efficiënt was.

De overdracht van het pensioenfonds krijgt op 1 oktober zijn beslag.