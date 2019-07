'Ook Fugro wacht afschrijving op Seabed'

Gepubliceerd op | Views: 1.417

AMSTERDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro wacht vermoedelijk een afschrijving op Seabed. Dat meldde kenners van ING in een rapport. Seabed is het samenwerkingsverband van het in Amsterdamse genoteerde bedrijf met het Franse CGG. Fugro bezit 60 procent van Seabed en CGG de rest.

De Fransen kwamen vorige week met een afschrijving, die waarschijnlijk ook met Seabed te maken heeft, bovenop zwakke prestaties van het bedrijf zelf. Gelet op de eigenaarsstructuur van Seabed, wacht Fugro een afboeking van circa 80 miljoen euro, wat de vermogenspositie van het bedrijf geen goed zal doen.

ING sprake eerder al de verwachting uit dat het tweede kwartaal van Fugro, dat woensdag de boeken opent, weinig bemoedigend zal zijn. De kenners rekenen er op dat de prestaties in de tweede helft van het jaar duidelijk beter zullen zijn.

ING handhaafde zijn koopadvies op Fugro met een koersdoel van 11 euro. Het aandeel Fugro noteerde maandag omstreeks 10.05 uur 0,2 procent lager op 6,43 euro.