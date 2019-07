Een zogenaamde het glas is half-leeg analyse.



Heel ECP noteert op 45% korting tov NAV (42,50) en je bent getuige van een deal tegen 0% korting tov NAV. Je zou ook kunnen concluderen dat de huidige korting van 45% tov NAV veel te groot is. Halveer het maar en je bent nog voorzichtig. Een koersdoel van minimaal 32,50 is reeel nu met deze informatie.



Sta ook niet raar te kijken als van Herk met een dergelijk lowball offer komt.