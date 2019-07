'Sterke commerciële prestaties Retail Estates'

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - Retail Estates blijft overtuigen door zijn sterke commerciële prestaties en waarde toevoegende strategie. Dat komt naar voren uit een reactie van KBC Securities op de kwartaalcijfers van het winkelvastgoedfonds.

De analisten zijn vooral enthousiast over de grote deal die Retail Estates onlangs sloot. Het bedrijf heeft in Nederland meer dan vijftig winkelpanden gekocht, in een transactie met een institutionele belegger. De transacties kende een waarde van bijna 100 miljoen euro en de panden staan in Breda, Naaldwijk en Zaandam. Volgens de marktvorsers zorgt deze deal voor een bredere en meer gebalanceerde geografische spreiding.

KBC handhaaft zijn advies op accumulate, met een koersdoel van 84 euro. Het aandeel Retail Estates noteerde maandag kort na opening van de beurs vlak hoger op 81,40 euro.