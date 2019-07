Takeaway stijgt, Heineken zakt in AEX

Gepubliceerd op | Views: 300 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag wat lager geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen met kleine verliezen. Op het Damrak steeg maaltijdbestelsite Takeaway na een overnamedeal met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Bierbrouwer Heineken, die met cijfers kwam, werd flink lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de min op 577,50 punten. De MidKap verloor ook 0,5 procent tot 823,85 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Londen won 0,2 procent.

Takeaway klom 1,7 procent . Het maaltijdbestelbedrijf heeft een principeakkoord bereikt over een overname van Just Eat (plus 20 procent). Het Nederlandse Takeaway geeft aandeelhouders van Just Eat 0,09744 aandelen Takeaway voor één aandeel in het Britse bedrijf. Dat komt bij de slotkoers van vrijdag neer op 7,31 pond per aandeel Just Eat, 15 procent meer dan de slotkoers.

Heineken zakte ruim 6 procent. De brouwer bracht in de eerste jaarhelft meer bier aan de man. Met name in Azië wist de onderneming de verkopen op te voeren terwijl er ook in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa een grotere vraag naar Heineken-bieren was. Elders in Europa deed Heineken minder goede zaken.