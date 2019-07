'Takeaway in schijnwerpers op Damark'

Gepubliceerd op | Views: 1.671

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag wat lager te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in de min openen. Naast de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten gaat de aandacht deze week uit naar de Federal Reserve, die woensdag met een rentebesluit komt. Op het Damrak staat maaltijdbestelsite Takeaway in de schijnwerpers vanwege overnamegesprekken met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Daarnaast kwam bierbrouwer Heineken met cijfers.

Aan het handelsfront liet president Donald Trump weten dat een handelsdeal met China mogelijk nog even op zich laat wachten. Trump houdt er zelfs rekening mee dat de Chinezen pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 hun handtekening willen zetten, omdat Peking liever een deal met een Democraat zou willen sluiten. Deze week is er weer handelsoverleg tussen de twee economische grootmachten.

Heineken bracht in de eerste jaarhelft meer bier aan de man. Met name in Azië wist de brouwer de verkopen op te voeren terwijl er ook in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa een grotere vraag naar Heineken-bieren was. Elders in Europa deed Heineken minder goede zaken.

Takeaway

Volgens een woordvoerder van Takeaway zijn de gesprekken met Just Eat "al enige tijd" aan de gang. Er is volgens het bedrijf echter geen zekerheid dat het tot een formeel bod komt. Uiterlijk op 24 augustus moet Takeaway volgens de Britse beursregels bekendmaken of het de intentie heeft om een bod te doen. Volgens de Britse zender Sky zou de fusie van Just Eat met Takeaway een waarde hebben van 9 miljard pond.

Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel verklaarde in een interview met persbureau Bloomberg dat het verfconcern niet van plan is om een bod uit te brengen op zijn Amerikaanse rivaal Axalta. Volgens hem is Akzo nu juist erg zuinig en gericht op het opkrikken van de eigen winstgevendheid. Ook zou Axalta in de ogen van de Akzo-baas momenteel te duur zijn.

Aalberts

Industrie- en technologieconcern Aalberts kondigde aan zijn kleine Amerikaanse branchegenoot Applied Process over te nemen. Een overnamesom werd niet gemeld. De Franse effectendienstverlener Caceis heeft zijn overnamebod op Kas Bank officieel gelanceerd. Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, kondigde in februari al aan Kas Bank te willen overnemen.

De aandelen van biotechnoloog Galapagos en vastgoedbedrijf Wereldhave zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Jefferies verlaagde het advies voor Galapagos en AlphaValue werd negatiever over Wereldhave.

De euro was 1,1124 dollar waard tegen 1,1117 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 56,04 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 63,13 dollar per vat.