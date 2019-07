Hogere resultaten voor Siemens Healthineers

Gepubliceerd op | Views: 217

ERLANGEN (AFN) - Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers heeft afgelopen kwartaal meer winst en omzet in de boeken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de voormalige medische divisie van Siemens ging het over de gehele linie goed met de groei. Alleen bij de diagnostiektak was wel sprake van "uitdagingen".

"We pakken deze problemen resoluut aan en richten ons met ons uitstekende Atellica Solution Platform krachtig op het verbeteren van groei en winstkracht", aldus topman Bernd Montag. Vanwege de aanhoudende volumegroei en de operationele prestaties van het bedrijf als geheel, houdt Siemens Healthineers vast aan zijn vooruitzichten voor het hele gebroken boekjaar.

In het derde kwartaal dat liep tot eind juni ging een nettowinst in de boeken van 353 miljoen euro, van 293 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vrije kastroom en brutomarge gingen wel omlaag. De kwartaalopbrengsten kwamen 8 procent hoger uit op een kleine 3,6 miljard euro.