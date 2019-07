Azië blijft groeimotor Heineken

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Azië, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft de eerste helft van het jaar meer bier verkocht. Vooral in Azië wist de brouwer de verkopen op te voeren terwijl er ook in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa een grotere vraag naar Heineken-bieren was. Elders in Europa deed Heineken minder goede zaken.

Heineken verkocht met 116,1 miljoen hectoliter 3,1 procent meer bier in de maanden januari tot en met juni in vergelijking met een jaar eerder. Naast Heineken is de onderneming ook de producent van merken als Tiger, Sol, Amstel, Brand, Affligem, Desperados en Wieckse.

In Azië viel de totale volumegroei ruim 10 procent hoger uit. In Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa werd ruim 7 procent meer bier verkocht. In de rest van Europa was sprake van een volumekrimp van 1,5 procent, onder meer door minder gunstig weer in de regio. Verder zorgde het WK voetbal vorig jaar in de vergelijkbare periode nog voor extra bierverkopen.

Omzet

Al met al zette Heineken steeg de omzet in de meetperiode met 5,6 procent tot netto 11,5 miljard euro. De operationele winst kwam ten opzichte van een jaar geleden iets hoger uit op 1,8 miljard euro. Daar bleef onder de streep krap 1,1 miljard euro van over. Daarmee viel de nettowinst 1,2 procent lager uit, mede door hogere inkomstenbelastingen.

Het merk Heineken bleef het wereldwijd goed doen, geholpen door het succes van de 0.0-variant die momenteel in 51 landen te verkrijgen is. Het totale volume Heineken steeg het voorbije halfjaar bijna 7 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2018. In Azië was de volumegroei van het merk Heineken overigens het minst sterk. Heineken verkocht in totaal 6,9 miljoen hectoliter alcoholvrij en alcoholarm bier, tegen 6,3 miljoen hectoliter een jaar eerder.

De brouwer houdt voor het hele jaar vast aan een groei op eigen kracht van de operationele winst van 4 tot 6 procent. Verder stelde het bedrijf het interim-dividend vast op 0,64 euro per aandeel.