Wederom drukke week voor beleggers

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers wacht weer een drukke week met veel bedrijfscijfers om te verwerken. Aan het Damrak geven onder meer Heineken, Air France-KLM en ING een kijkje in de boeken. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan zijn alle ogen gericht op het kwartaalbericht van Apple en het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarnaast houden de financiële markten het handelsconflict nog altijd scherp in de gaten.

Heineken geeft maandagmorgen vroeg al inzage in zijn cijfers over het afgelopen kwartaal. Het zwaartepunt in Amsterdam ligt evenwel op woensdag en donderdag. Dan zijn naast Air France-KLM en ING onder meer ook staalconcern ArcelorMittal, speciaalchemiebedrijf DSM, informatieleverancier Wolters Kluwer en biotechnoloog Galapagos aan de beurt.

Het kwartaalbericht van Apple staat op de agenda voor dinsdagavond, na de slotbel op Wall Street. Dan zijn het waarschijnlijk niet de cijfers zelf waar iedereen het meeste op let. Apple beleeft in de drie maanden tot en met juni doorgaans toch de minste periode van het jaar. Analisten en techwatchers zijn daarentegen reuze benieuwd naar mogelijke hints over de volgende generatie iPhones.

Resultaten

Andere in het oog springende buitenlandse bedrijven die met resultaten komen zijn Lufthansa, Procter & Gamble en Kraft Heinz, autobouwers als Volkswagen en Tesla en industriereuzen als Caterpillar en Siemens. Hoe groot de impact van een kwartaalbericht kan zijn op de beurs, blijkt wel uit de forse koersval van Facebook en Twitter van afgelopen week. Bij Facebook verdampte meer dan 120 miljard dollar aan beurswaarde.

Bij het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag zullen de beleidsmakers de rente waarschijnlijk ongemoeid laten. Economen vragen zich wel af of de Amerikaanse koepel van centrale banken nog met aanwijzingen komt, die bijvoorbeeld hinten op een rentestap in september. Naar verwachting gaat de Fed dit jaar nog twee keer de rente verhogen.

In Groot-Brittannië neemt de Bank of England donderdag een besluit over de rente. Daar gaat de rente dan waarschijnlijk wel iets omhoog, denken kenners. Verder kan de markt zich nog buigen over een reeks nieuwe macro-economische gegevens. Er staan veel inkoopmanagersindexen en Europese inflatiecijfers op het programma en vrijdag volgt in de VS het maandelijkse banenrapport.