Positieve handelsdag op beurzen New York

quote: R0ME0 schreef op 29 juni 2020 23:33:

Verder stond Facebook (plus 2,1 procent) nog altijd in de belangstelling nu steeds meer adverteerders geen heil zien in reclames via de sociale netwerken van het bedrijf.



Als je zelfs met dit nieuws van toch al zeer prijzig naar nog duurder gaat en niemand zich blijkbaar interesseert voor de impact van het verlies aan klanten dan zitten we reeds in de laatste fase, de zogenaamde Delusion fase.



Waanzin.

Idd Delusion fase.A mountain of evidence proves this market is completely divorced from reality. Right now, stocks are pricing in a return to even better economic activity than we saw before the crisis.