Positieve handelsdag op beurzen New York

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zaten maandag behoorlijk in de lift, waarmee terrein werd teruggewonnen na de forse minnen op vrijdag. Het sentiment op Wall Street kreeg steun van de hoop op meer stimuleringsmaatregelen nu het aantal besmettingen en doden met het coronavirus verder blijft stijgen. Ook kwamen er veel beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse woningverkopen. Verder kon vliegtuigbouwer Boeing op aandacht rekenen na een reeks positieve testresultaten met het gewraakte type 737 MAX.

De Dow-Jonesindex eindigde 2,3 procent hoger op 25.595,80 punten. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent tot 3053,24 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,2 procent tot 9874,15 punten.

Boeing is begonnen met testvluchten van de 737 MAX om een nieuwe certificatie te krijgen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gaf het bedrijf daarvoor toestemming. De toestellen van dat type werden meer dan een jaar aan de grond gehouden na twee crashes, met in totaal 346 doden. Problemen met het besturingssysteem speelden een beslissende rol bij het neerstorten. Die zouden nu zijn opgelost. Het aandeel Boeing ging meer dan 14 procent omhoog.

Facebook

Verder stond Facebook (plus 2,1 procent) nog altijd in de belangstelling nu steeds meer adverteerders geen heil zien in reclames via de sociale netwerken van het bedrijf. De klagers vinden dat Facebook te weinig doet om polarisatie en haatdragende taal op zijn platformen te stoppen. Ook Twitter (plus 1,5 procent) stond om die reden in de schijnwerpers. Facebook zei scherper op racistische reclames te gaan letten en problematische berichten van politici van een label te gaan voorzien. Onder meer koffieketen Starbucks, autoconcern Ford Motor en drankenbedrijf Diageo stopten hun campagnes.

Cosmeticamaker Coty tekende een koerswinst van ruim 13 procent op. Het bedrijf nam een belang in het schoonheidslabel van realityster Kim Kardashian. Coty koopt 20 procent van de aandelen van KKW voor een bedrag van 200 miljoen dollar.

Planet Fitness

Fitnessketen Planet Fitness zakte 3,4 procent na berichten over een mogelijke grote uitbraak van het coronavirus bij een sportschool van het bedrijf in West Virginia.

Schaliegasproducent Chesapeake Energy maakte bekend uitstel van betaling te hebben aangevraagd. Het bedrijf, dat in de problemen kwam door de lage olie- en gasprijzen van de laatste maanden, hoopt zo zijn financiën op orde te kunnen brengen.

De euro was 1,1238 dollar waard tegen 1,1242 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent duurder op 39,60 dollar. Brentolie steeg 1,4 procent in prijs tot 41,60 dollar.