Techinvesteerder Prosus voert resultaten op

Het is een optelsom van de prestaties van al hun deelnemingen, waarbij Tencent de grootste is. De netto winst per aandeel bedraagt iets minder dan $3, dus rond de €2,65. Het aandeel noteert thans dus ca. 30 keer de winst bij overigens een negatieve cashflow. Prosus groeit dus relatief snel door meer geld uit te geven dan er binnenkomt, maar hebben nog ruim geld in kas. Ik vind het lastig beoordelen of de huidige k/w in verhouding staat tot de prestaties. Tencent is de grootste groeidiamant, maar hoe zuiver die precies is laat zich lastig beoordelen. Een probleempje daar kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor Prosus.