Restaurantketen Chipotle kondigt samenwerking met Grubhub aan

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse restaurantketen Chipotle Mexican Grill gaat samenwerken met maaltijdbezorger Grubhub. Dat bedrijf gaat de bezorgingen van de maaltijden van Chipotle verzorgen. Klanten kunnen hun eten nu bestellen bij Chipotle, maar ook via de app van Grubhub of de website van de bezorger.

Onlangs werd bekend dat Grubhub door Just Eat Takeway zal worden overgenomen. Die stap zorgt naar verwachting voor een snellere groei in de sector met waarschijnlijk nog meer "agressieve" investeringen tot gevolg.