Inflatie Duitsland weer in de lift

WIESBADEN (AFN) - De Duitse inflatie is in juni onverwacht toegenomen. De geldontwaarding is daarmee weer terug op het niveau van april. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een definitief cijfer.

De inflatie kwam uit op 0,9 procent op jaarbasis, tegen 0,6 procent in mei. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de consumentenprijzen ook in juni met dat percentage zouden stijgen.

Op maandbasis steeg de inflatie met 0,6 procent. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Duitse inflatie uit op 0,8 procent op jaarbasis, tegen 0,5 procent in mei.