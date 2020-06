Economisch vertrouwen in eurozone herstelt trager dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Het economische vertrouwen in de eurozone is in juni flink gestegen ten opzichte van een maand eerder. Toch hadden economen in doorsnee op een snellere stijging gerekend nu in veel Europese landen de economie weer steeds verder open gaat.

De economische vertrouwensindex van de Europese Commissie voor de eurolanden kwam uit op 75,7 ten opzichte van 67,5 een maand eerder. Economen hadden een herstel tot 80 voorzien. De index geeft beneden de 100 punten een negatief vertrouwen aan en is boven de 100 positief.

Het vertrouwen ging het meest omhoog in de winkelsector. Ook het consumentenvertrouwen en het vertrouwen in de industrie, de dienstensector en de bouw stegen, maar waren allemaal nog negatief.