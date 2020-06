BP sluit miljardendeal met Ineos over petrochemie-activiteiten

Gepubliceerd op | Views: 312

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse energiereus BP verkoopt zijn divisie voor petrochemische activiteiten aan speciaalchemieconcern Ineos. Met de deal is een bedrag van 5 miljard dollar gemoeid. De transactie moet tegen het einde van het jaar zijn voltooid.

Volgens BP is met de verkoop een "volgende strategische stap" gezet in het opschudden van de portefeuille waarbij het minder afhankelijk wil worden van de traditionele olie-activiteiten. Ook verbetert BP door de deal zijn financiële positie. Dit jaar wil het bedrijf voor 15 miljard dollar aan activiteiten verkopen.

De aankondiging komt slechts maanden nadat de nieuwe topman Bernard Looney opmerkte dat de in Londen gevestigde energiereus op koers ligt om zijn koolstofuitstoot tegen 2050 te hebben geëlimineerd. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst, zal Ineos een bedrag van 400 miljoen dollar betalen. Bij de voltooiing van de deal volgt nog eens 3,6 miljard dollar. Volgend jaar zal in een aantal afzonderlijke transacties de resterende 1 miljard dollar overgemaakt worden. De verkoop is nog wel onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen.