Morgan Stanley verhoogt koersdoel Adyen

Gepubliceerd op | Views: 469

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal betalingen met creditcards en bankpassen groeide na het dieptepunt in april stevig en ook webshops boeren goed. Tegelijkertijd verwachten consumenten in de toekomst minder contant geld te gebruiken. Analisten van Morgan Stanley zien in die trends sterke groeikansen voor betalingsverwerker Adyen. Ze verhoogden daarom hun koersdoel naar 1485 euro, van 1200 euro eerder.

De marktvorsers houden vast aan hun overweight-advies. Ze noemen de waardering de grootste horde voor het aandeel, maar vergeleken met Amerikaanse software-as-a-servicebedrijven is de prijs van Adyen vergelijkbaar. Ook geven de winstmarges van het Amsterdamse bedrijf de nodige ruimte.

Adyen was maandag rond 10.55 uur de koploper in de AEX-index met een plus van 2,4 procent. De prijs van een aandeel bedroeg 1315 euro.