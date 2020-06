Afvalverwerker Renewi verhoogt recyclingpercentage

Gepubliceerd op | Views: 234

LONDEN (AFN) - Renewi wil een hoger percentage van het afval recyclen dat het bedrijf verwerkt. Voor 2025 moet dat percentage 75 procent zijn, nu is dat bijna 65 procent. Naar eigen zeggen heeft Renewi nu al het hoogste recyclingpercentage in de sector.

De afvalverwerker wil daarnaast ook de CO2-uitstoot verminderen. "We willen 65 nieuwe elektrische vrachtwagens toevoegen aan ons wagenpark. De eerste wordt vanaf augustus 2020 ingezet in de regio Amsterdam", zegt Otto de Bont, topman van Renewi. Binnen vijf jaar moeten alle inzamelvoertuigen van het bedrijf CO2-neutraal zijn. Daarmee bespaart de afvalverwerker ruim vier miljoen ton aan CO2-uitstoot per jaar, volgens De Bont.