ING positiever over omzetontwikkeling Aalberts

AMSTERDAM (AFN) - Industrieel concern Aalberts zal dit jaar en de komende jaren naar verwachting meer omzet halen dan waar eerder op werd gerekend. Dat meldden kenners van ING in een notitie. Ze verhoogden hun ramingen en schroefden om die reden ook het koersdoel voor Aalberts op.

ING wijst naar de recente handelsupdate van Aalberts. Dat was voor ING reden om de omzetvoorspelling met 12 procent op te voeren. De opbrengsten zullen naar verwachting dit jaar 9 procent lager uitvallen in vergelijking met een jaar eerder. Het recessiescenario wat eerder uit de kast werd getrokken is volgens ING nu overbodig geworden.

De impact van de crisis is minder erg dan verwacht, legt ING uit. Verder is de schuldpositie van Aalberts in lijn met de verwachting van de bankkenners. De balans van Aalberts wordt door ING verder als solide bestempeld.

ING handhaafde zijn koopadvies op het aandeel. Het koersdoel ging van 27,50 naar 35 euro. Het aandeel Aalberts noteerde maandag omstreeks 09.35 uur 0,1 procent hoger op 28,37 euro.