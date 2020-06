'5G-veiling wordt relatief tam'

Gepubliceerd op | Views: 495

AMSTERDAM (AFN) - Agressief bieden is niet waarschijnlijk bij de 5G-veiling die maandag in Nederland van start gaat. Dat schrijven analisten van KBC Securities die erop wijzen dat er maar drie partijen hebben aangegeven mee te bieden: KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. De kans dat er nog een bedrijf meedoet aan de veiling is klein omdat de drempels voor deelname relatief hoog zijn. Zo zijn de minimumbedragen die de Staat voor de verschillende frequentieblokken willen hebben vrij hoog.

Wat ook meespeelt is dat er een systeem is waarbij twee partijen de derde niet volledig kunnen uitsluiten. Ook moeten deelnemende bedrijven een minimale landelijke dekking en genoeg dekking per gemeente hebben.

Momenteel heeft T-Mobile de meeste bandbreedte en KPN het minste. KPN zou daarom het meest actief kunnen zijn. Desondanks denken de marktvorsers ook dat de bedragen die tijdens deze veiling worden betaald niet veel boven het minimum van 914 miljoen euro komen te liggen. Daarbij speelt mee dat de veiling van frequentie op de 3,5 GHz-band pas volgend jaar wordt geveild.

Het aandeel KPN stond maandag rond 09.30 uur vlak op 2,33 euro.