Topman beleggersplatform IEX blijft langer aan

AMSTERDAM (AFN) - Topman Peter van Sommeren van de beursgenoteerde aanbieder van beleggersinformatie IEX Group blijft langer aan. In april maakte hij nog bekend per 1 juli te gaan vertrekken, maar nu blijft hij tot op zijn laatst 1 oktober. IEX had nog geen opvolger gevonden voor Van Sommeren.

De bekendmaking komt bij de aankondiging van de nieuwe datum voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Die wordt op 7 augustus gehouden. Eerder mikte het bedrijf op juli.

Tijdens die aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om Van Sommeren en Joost Rietvelt te benoemen tot niet-uitvoerend directeur. Het bedrijf wil ook af van het zogeheten 1-tier board. Dat betekent dat uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders samen in één raad zitten.