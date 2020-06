AEX begint met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht in het rood. Beleggers bleven terughoudend door het stijgende aantal coronabesmettingen, dat wereldwijd inmiddels de 10 miljoen is gepasseerd, en de vrees voor de impact daarvan op het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 559,07 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 735,65 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. De Duitse DAX stond een fractie lager.

Vastned zakte ruim 5 procent bij de kleinere bedrijven. Grootaandeelhouder Aat van Herk wil dat zowel het voltallige bestuur als de raad van commissarissen van het winkelvastgoedfonds vertrekt. De vastgoedbelegger voelt zich "niet serieus genomen". Van Herk benadrukte in een interview met Het Financieele Dagblad dat hij de directie meermaals heeft laten weten dat in zijn ogen te veel geld verloren gaat bij het bedrijf. Van Herk bezit bijna 25 procent van Vastned.