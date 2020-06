'Massaontslag dreigt bij Commerzbank, 400 bankfilialen dicht'

Gepubliceerd op | Views: 247

BERLIJN (AFN) - Bij het Duitse Commerzbank verdwijnen mogelijk 7000 banen. Daarbij zouden de deuren van zo'n 400 bankfilialen voorgoed op slot kunnen gaan. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Grootaandeelhouder Cerberus Capital Management verwijt de leiding van de bank een mislukt beleid te voeren. De kritiek heeft onder meer betrekking op de kosten en de rentabiliteit. Reden voor topman Martin Zielke een grootscheepse reorganisatie door te voeren. Binnen de directie van Commerzbank rijst de twijfel of dergelijke ingrepen wel haalbaar zijn. Ook minder ingrijpende beslissingen zouden om die reden overwogen worden.

Zielke en financieel directeur Bettina Orlopp zullen de plannen woensdag voorleggen aan de raad van commissarissen van de bank. Commerzbank weigert zelf commentaar te geven en zegt dat er meerder opties op tafel liggen en er nog geen beslissing is genomen. De bank is van plan bij de cijferpublicatie over het tweede kwartaal van dit jaar meer details over de kosten bekend te maken. In februari werd al wel gemeld dat wordt gewerkt aan een plan de kosten omlaag te krijgen.

Vier jaar eerder kwam de bank ook al met een kostenbesparingsplan. Toen werd van de beoogde banenreductie van 7300 nog niet eens de helft gerealiseerd. De kredietverstrekker heeft momenteel 40.000 mensen in dienst.