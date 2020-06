Uitstel van betaling voor schaliegasbedrijf Chesapeake

Gepubliceerd op | Views: 585

OKLAHOMA CITY (AFN/BLOOMBERG) - Schaliegasbedrijf Chesapeake Energy heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf, dat in de problemen kwam door de lage olie- en gasprijzen van de laatste maanden, hoopt zo zijn financiën op orde te kunnen brengen.

Chesapeake gaf in zijn aanvraag aan bezittingen en schulden van tussen de 10 miljard dollar en 50 miljard dollar te hebben, en meer dan 100.000 schuldeisers. Met een deel van de schuldeisers werd al afspraken gemaakt over het schrappen van ongeveer 7 miljard dollar aan schulden. Daarnaast kreeg het bedrijf 925 miljoen dollar aan leningen waarvoor het delen van het bedrijf in onderpand gaf.

Chesapeake is een van de pioniers van de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Het bedrijf koos daarbij een agressieve tactiek waarbij grote schulden werden aangegaan om boorvergunningen te verkrijgen. Op zeker moment was het bedrijf bijna net zo groot als olie- en gasreus Exxon Mobil op het gebied van gaswinning. Vaak leverden die vergunningen echter te weinig op om investeerders te belonen. Oprichter Aubrey McClendon werd daarom zeven jaar geleden aan de kant geschoven door onder meer investeerder Carl Icahn.

Het bedrijfsmodel van Chesapeake kreeg veel navolging. Dat zorgde ervoor dat er veel gas werd gewonnen in de Verenigde Staten. Toen de vraag de afgelopen maanden wegviel als gevolg van de coronacrisis was er echter veel te veel aanbod.