'Grootaandeelhouder eist vertrek Vastned-top'

AMSTERDAM (AFN) - Grootaandeelhouder Aat van Herk wil dat zowel het voltallige bestuur als de raad van commissarissen (rvc) van het winkelvastgoedfonds vertrekt. De vastgoedbelegger voelt zich "niet serieus genomen", zo zegt hij in een interview met Het Financieele Dagblad.

Van Herk benadrukt dat hij de directie meermaals heeft laten weten dat in zijn ogen te veel geld verloren gaat bij Vastned. "Als je naar de afgelopen tien jaar kijkt, zijn de huurinkomsten gehalveerd, en de kosten verdubbeld. Dat is een vreemde combinatie. Noem mij één particulier bedrijf waar dit gebeurt. Dat is failliet", aldus Van Herk.

Van Herk bezit bijna 25 procent van Vastned. Vastned bevestigt dat de afgelopen jaren met Van Herk is gesproken, maar wil niet reageren op de kritiek. "De uitspraken van Van Herk aan het FD laten wij geheel voor zijn rekening", stelt Remco Vergeer, manager investor relations tegen de krant.