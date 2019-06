ING-beleggersbarometer stabiel in juni

Ja,heel veel hangt natuurlijk af,van wat er verder gaat gebeuren tussen china en de vs.

De heetste oorlogsdreiging lijkt voorlopig weer voorbij,de nieuwe tarieven zijn van tafel,we hadden een heel goed gesprek,zegt donaldio,xi sprak de wijze woorden;dialoog is altijd beter dan conflict,het is wel jammer,dat keer op keer,de mensen van het mindere communisme,het veel betere kapitalisme,de weg moeten wijzen,op die manier zorgt trumpie er alleen maar voor,dat veel oneerlijke communistische regels,langer stand houden,nu ja,ze gaan in ieder geval weer praten,xi zei vorige week; we moeten naar elkaar luisteren,dat is de spijker op zijn kop!

Liefde is een zaak van geven en nemen,wie alleen wil nemen,maakt alles kapot.

Misschien hebben de toch ook wel steeds meer teleurstellende cijfers van de amerikaanse ekonomie,trumpje iets wijzer gemaakt,ook publiseerde 1 van zijn topbedrijven apple op het juiste moment het bericht over de bouw van een supercomputer,nu in china,dit beleidsvoornemen staat natuurlijk volledig haaks op trumpjes visie,wie weet,heeft het misschien,hem wel aan het denken gezet.

Het beursje sorteerde van de week al aardig voor op minder hete toestanden,alleen de metaaltjes hielden het hoofd nogal koel,nu ja,ijzer is nu eenmaal heel gauw koud,bovendien valt bij aperammetje,de stimulans,van eigen inkoop weg.

Besi heeft de laatste tijd nogal last met het gaspedaal gehad,hij kon de andere chippers niet bij houden,maar als de lucht nu echt op gaat klaren,dan moet hij op zijn dooie gemak,die andere,bijna all thyme highers,voorbij gaan scheuren,besi staat altijd nog 50% onder zijn top,bovendien biedt hij altijd een veel mooier dividend dan die a merken,dus houd ik het heel gezellig bij mijn btje van Buitengewoon Exxellent Superieur Idola,temeer nu elektrik dryve,zeker waterstof gevoed!,5g,steeds fijner geregelde processen er aan zitten te komen,dat vraagt om heel veel builen lekkere chippies,dus ik zie volop zonneschijn voor mijn toppertje!

Vandaag,gras en de heg kortwieken,want die groeien met vocht en warmte mega hard,ook vast voorbereidingen voor de herfst en winter treffen,andijvie en late sla zaaien,want als die mittal blijft kwakkelen,dan levert andijvie altijd nog heel gezond ijzer op!

Morgen heel veel genieten van gesproken en gezongen Woord,in oudekerk hebben ze vast,maandag de pannen weer op hun plaats op het dak moeten leggen,er leken wel 1100 urkers in de kerk,mega mooi!!

Maandag hoop ik dat de bouwvakkers op beursplein 5 de boel weer op zijn plaats moeten leggen,omdat daar door de stijgende koersen,de pannen van hun plaats raken,mijn topspeler gaf vrijdag al een voorproefje,wel zo gezellig Sjaloom!!!