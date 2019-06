ING-beleggersbarometer stabiel in juni

Gepubliceerd op | Views: 62

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van beleggers is in juni stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder. Het sentiment blijft daarmee positief, schrijft ING in zijn maandelijkse beleggersbarometer.

De stand was onveranderd op 125 punten vergeleken met mei. Volgens ING zijn beleggers positief over de ontwikkeling van de Nederlandse economie en positiever dan vorige maand in hun verwachtingen ten aanzien van de eigen financiële situatie.

Met een dalende AEX-index in mei waren beleggers iets negatiever over de waarde van hun beleggingsportefeuille in de afgelopen drie maanden. Nu de AEX in juni weer steeg, verwacht bijna de helft van de beleggers dat deze stijging zich ook de komende drie maanden weer zal voorzetten.