Wall Street toont kleine plussen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag op de laatste handelsdag van het tweede kwartaal met kleine winsten geëindigd. De grote banken stonden in de belangstelling na de stresstest van de Federal Reserve. Verder ging Nike fors omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,2 procent hoger op 24.271,41 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2718,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent vooruit tot 7510,35 punten.

Grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Bank of America slaagden voor de test, maar gingen toch omlaag. Wells Fargo was een opvallende uitzondering met een plus van 3,4 procent. Sportartikelenproducent Nike sprong ruim 11 procent omhoog. Het bedrijf is positief gestemd over de prestaties in het lopende boekjaar.

Huizenbouwer

Verder stond huizenbouwer KB Home in de belangstelling na beter dan verwachte resultaten. Het aandeel klom 7,3 procent in waarde. Drankenproducent Constellation Brands, onder meer bekend van biermerk Corona, stelde juist teleur met zijn cijfers en moest een verlies slikken van 5,8 procent.

Farmaceut AbbVie (plus 0,2 procent) kwam ook in het nieuws. Het bedrijf besloot de stekker te trekken uit een samenwerking met het in Amsterdam genoteerde biotechnologiebedrijf Galapagos. Het gaat om een nieuw onderzoek naar een behandeling van taaislijmziekte.

Importheffingen

Fiat Chrysler boekte een plus van 1,3 procent. Naar verluidt heeft het Zuid-Koreaanse Hyundai interesse in een overname van de Italiaans-Amerikaanse autobouwer. General Motors (GM) verloor 2,8 procent. De autofabrikant heeft zich kritisch uitgelaten over mogelijke importheffingen op buitenlandse auto's. Die kunnen leiden tot vergelding van andere landen en banenverlies bij GM op de Amerikaanse thuismarkt. Branchegenoot Ford Motor zakte 1,9 procent.

Op economisch gebied werd bekend dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in mei licht zijn gestegen. Daarnaast liet de Universiteit van Michigan weten dat het consumentenvertrouwen in juni iets is toegenomen. Marktonderzoeker ISM meldde dat de bedrijvigheid in de industrie rond Chicago sterker is gegroeid.

De euro was 1,1678 dollar waard, tegen 1,1672 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 74,37 dollar. Brent werd 2 procent duurder op 79,44 dollar per vat.