Binck en Flow Traders ronden verkoop ETF af

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank en Flow Traders hebben de verkoop van hun belangen van respectievelijk 60 en 24 procent in Think ETF's aan Van Eck Associates afgerond. Het management van Think ETF's verkocht zijn belang van 16 procent, waardoor Van Eck vrijwel het volledige eigenaarschap van Think ETF's verkreeg.

De verkoop werd in januari aangekondigd, zonder financiële details te melden. BinckBank zal op een later tijdstip met details komen. Het management van Think ETF's heeft nog een klein belang. Als gevolg van de verkoop zijn topmannen Vincent Germyns van BinckBank en Dennis Dijkstra van Flow Traders teruggetreden uit de raad van commissarissen van Think ETF's.

Think ETF's is een in 2009 opgerichte aanbieder van indextrackers.