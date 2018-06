Mooie winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag op de laatste handelsdag van het tweede kwartaal met mooie koerswinsten gesloten. Beleggers schoven de zorgen over het slepende handelsconflict even aan de kant. Op het Damrak ging Galapagos in de uitverkoop na heroverweging van de samenwerking met een belangrijke partner.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 551,68 punten. De Amsterdamse hoofdindex boekte in het tweede kwartaal een winst van ruim 4 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 776,38 punten. Parijs en Frankfurt gingen tot 1,1 procent vooruit, Londen deed het wat rustiger aan met een plus van 0,3 procent.

Galapagos raakte 4,4 procent kwijt bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf liet weten de toekomst van de samenwerking op het gebied van taaislijmziekte met branchegenoot AbbVie te heroverwegen. Volgens het bedrijf heeft AbbVie besloten niet verder te gaan met een geplande tweede drievoudige combinatietherapie.

Chiptoeleverancier

Speciaalchemiebedrijf DSM won 2,2 procent in de AEX. Investeerder Bain Capital wil volgens persbureau Bloomberg DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) inlijven. DSP is een samenwerking van DSM en het Chinese Sinochem.

In de MidKap voerde chiptoeleverancier Besi de stijgers aan met een plus van 3,2 procent. TomTom daalde 1,7 procent. Het navigatiebedrijf gaat kaartdiensten leveren aan hotelvergelijkingssite Trivago.

Onder de indruk

In Frankfurt klom Deutsche Bank 1,8 procent. Beleggers waren niet onder de indruk dat de Amerikaanse tak van de bank niet is geslaagd voor de tweede fase van de stresstest van de Federal Reserve in de VS. De Duitse containervervoerder Hapag-Lloyd kelderde 15 procent na een winstalarm.

Novartis won ruim 4 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut wil oogzorgdivisie Alcon definitief afsplitsen en kondigde een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard dollar aan. In Milaan steeg Fiat Chrysler 1,8 procent na mediaberichten dat het Zuid-Koreaanse Hyundai aast op een overname van de Italiaans-Amerikaanse autobouwer.

Euro

De euro was 1,1672 dollar waard, tegen 1,1576 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 73,93 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 79,46 dollar per vat.