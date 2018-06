Steinhoff leed dit jaar en vorig jaar verlies

Gepubliceerd op | Views: 156

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Meubelwinkelbedrijf Steinhoff heeft in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een verlies geleden. Ook vorig jaar leverde het eerste halfjaar verlies op, bleek uit herziene cijfers.

Het nettoverlies kwam in de zes maanden tot en met maart uit op 621 miljoen euro. Dat was in de herziene cijfers over dezelfde periode een jaar eerder 380 miljoen euro. De omzet bedroeg in het eerste halfjaar 9,4 miljard euro, tegen 9,9 miljard een jaar eerder.

Steinhoff is getroffen door een boekhoudschandaal. Het bedrijf moet daarom de cijfers van de afgelopen jaren herzien. Ook zijn bedrijfsonderdelen verkocht om financiële ruimte te creëren. Sinds het boekhoudschandaal bekend is geworden is het bedrijf het overgrote deel van zijn beurswaarde kwijtgeraakt.