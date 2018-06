Banken stralen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 482 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend. Verschillende banken werden beloond door beleggers voor het feit dat ze door de stresstest van de Federal Reserve zijn gekomen en daarop dividendverhogingen aankondigden. Ook werd gekeken naar sportkledingbedrijven na sterke resultaten van Nike.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,7 procent hoger op 24.383 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2730 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 7542 punten.

De grote banken JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley en Bank of America kondigden dividendverhogingen aan. De koersen stegen tot wel 5 procent.

Sportartikelenproducent Nike kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en sprong bijna 11 procent omhoog. Het bedrijf is ook positief gestemd over de prestaties in het lopende boekjaar. In het kielzog van Nike gingen sportartikelbedrijven als Foot Locker, Under Armour en Dick's Sporting Goods tot 3,7 procent omhoog. Foot Locker en Dick's zijn twee van de grootste klanten van Nike.